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أخبار الصباح
< زكاة حدد المجلس العلمي الأعلى مبلغ زكاة الفطر للسنة الجارية في 20 درهما. وأوضح مصدر أن مقدارها صاع نبوي عن كل نفس، ما يعادل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف كيلوغرام من الحبوب أو الدقيق، إذ تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد.أكمل القراءة »
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