وطنية
ثقوب في المال العام بوزارة النقل
الوزير الوصي يتهم سلفه وبرامج السلامة الطرقية في قفص الاتهام أماط محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، اللثام عما كان يجري من هدر للمال العام في عهد حكومتي العدالة والتنمية على مستوى قطاع النقل، خصوصا على مستوى برامج «السلامة الطرقية»، التي تم اعتمادها خلال الولاية السابقة. وخلص اجتماع اللجنة الدائمةأكمل القراءة »
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