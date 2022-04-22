الرياضة
فضيحة تلاعب تهز “الليغا”
تسريب مكالمة هاتفية بين بيكي ورئيس الاتحاد حول «السوبر» طالب أتلتيكو مدريد بتوضيحات من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعدما سربت صحيفة «كونفدونسيال» مكالمة هاتقية بين الرئيس لويس روبياليس ومدافع برشلونة جيرار بيكي، تطرقا خلالها لمباراة «السوبر» التي تقام بالسعودية. وحسب الصحيفة فإن رئيس الاتحاد وبيكي اتفقا على ضرورة لعب برشلونةأكمل القراءة »
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