بانوراما
ابن عاشر… رائد التصوف المغربي
الصوفية…الطبعة المغربية 3 حفظ القرآن وقرأ العلم واجتهد في الطاعات والعبادات وانقطع لسبيل الأعمال الصالحات مدنا المصطفى الرايس، الأستاذ الباحث في التاريخ، بنسخة من منجزه الجديد حول الإرهاصات الأولى لظهور النسخة المغربية من التصوف الديني، تختلف في خصائصها عن المشارب الأخرى التي ظهرت في الشرق وتطورت في الأندلس ما بعدأكمل القراءة »
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