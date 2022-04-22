اذاعة وتلفزيون
شوقي يمثل المغرب في أمريكا
أحيى الفنان أحمد شوقي عدة حفلات فنية نظمت في إطار المهرجان العربي بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقاسم مجموعة من كواليسها وأجوائها مع جمهوره عبر نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب الفنان أحمد شوقي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “تشرفت بتمثيل بلادي في المهرجان العربي بمدينة أورلاندو بأمريكا، ولهذهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا