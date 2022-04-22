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اذاعة وتلفزيون

شوقي يمثل المغرب في أمريكا

منذ دقيقة واحدة
أحيى الفنان أحمد شوقي عدة حفلات فنية نظمت في إطار المهرجان العربي بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تقاسم مجموعة من كواليسها وأجوائها مع جمهوره عبر نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب الفنان أحمد شوقي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “تشرفت بتمثيل بلادي في المهرجان العربي بمدينة أورلاندو بأمريكا، ولهذهأكمل القراءة »


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