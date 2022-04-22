حوادث
حادثة تودي بحياة سائق
نتجت عن اصطدام قوي بين “رموك” وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة أسفرت حادثة سير خطيرة وقعت، عشية الثلاثاء الماضي، بضواحي طنجة، عن وفاة شخص وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة، 4 منهم حالتهم وصفت بـ”الخطيرة”، نقلوا جميعا إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بالمدينة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما وضع جثمان الهالك بمستودع الأمواتأكمل القراءة »
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