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منذ دقيقة واحدة
جبيل في “المشوار” تشارك الفنانة ثراء جبيل في الحلقات الأخيرة من مسلسل “المشوار” للنجم محمد رمضان، الذي يعرض في رمضان الجارى حصريا على قناة “دي إم سي”. وتواصل جبيل تصوير مشاهدها في أحداث العمل بالتزامن مع عرضه، ومن المنتظر استمرارها في العمل حتى أواخر رمضان. ومسلسل “المشوار” بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني،أكمل القراءة »


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