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الصباح الفني

بهاوي يتضامن مع “ريفكا”

منذ 23 ثانية
وجه الفنان زهير بهاوي رسالة للمؤثر الجزائري “ريفكا”، الذي يقبع حاليا بالسجن على خلفية التحقيق معه رفقة عدد من المؤثرين المعروفين بسبب الترويج لإحدى الشركات، التي احتالت على مجموعة من الطلبة الجزائريين. واختار بهاوي حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، حيث نشر مقطعا مصورا جمعه بريفكا، داخل سيارتهأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية
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