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حوادث

سنتان لسارق محل تجاري

منذ 25 ثانية
آخذت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، سارقا، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك بجناية السرقة الموصوفة والتخدير. وأوقف المتهم من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية البئر الجديد التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، متلبسا بالسرقة من داخل محل تجاري معدأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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