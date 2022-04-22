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الصباح الفني

رشيد وبطمة… نهاية الخلاف

منذ 30 ثانية
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا من حوار أجرته المغنية سلمى رشيد مع الإعلامية شهرزاد عكرود، تحدثت فيه عن علاقتها بدنيا بطمة. وأعربت رشيد في مقطع الفيديو، الذي حظي بتفاعل الكثيرين، عن تقديرها واحترامها لبطمة، مشيرة إلى أنها تقدرها، خاصة أن علاقة جيدة كانت تجمعهما. ولم تنف رشيد وجودأكمل القراءة »


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منذ 30 ثانية
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