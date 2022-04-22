الرياضة
البحري: الظروف مواتية ببركان
مهاجم النهضة قال إن مباراة النادي المصري صعبة قال الشرقي البحري، مهاجم نهضة بركان، إنه وجد ظروفا مواتية للتألق في فريقه الجديد، ومتحمس لتسجيل أكبر عدد من الأهداف. وأضاف البحري، في تصريح “الصباح”، “منذ التحاقي بالفريق البركاني منتصف الموسم الحالي، قادما من يوسفية برشيد، وفقت في تسجيل خمسة أهداف حاسمة،أكمل القراءة »
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