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الصباح الفني

‭”‬توربينا‭” ‬جديد‭ ‬الملياني

منذ 30 ثانية
غلاف‭ ‬الكتاب‭ (‬خاص‭)‬
الكتاب‭ ‬الجديد‭ ‬غوص‭ ‬في‭ ‬متن‭ ‬الشاعرة‭ ‬الروسية‭  ‬ صدر‭ ‬للشاعر‭ ‬والمترجم‭ ‬إدريس‭ ‬الملياني‭ ‬كتاب‭ “‬توربينا‭.. ‬أشعار‭ ‬من‭ ‬مدونة‭ ‬حياتي‮ ‬‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬منشورات‭ ‬دائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬بالشارقة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ “‬ترجمات‭”.‬ ويشكل‭ ‬الإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬للشاعر‭ ‬والمترجم‭ ‬إدريس‭ ‬الملياني،‭ “‬توربينا‭”‬،‭ ‬إطلالة‭ ‬على‭ ‬شاعرة‭ ‬روسية‭ ‬استثنائية،‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬القصائد‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الرابعة‭. ‬لقد‭أكمل القراءة »


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