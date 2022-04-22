الصباح الفني
”توربينا” جديد الملياني
الكتاب الجديد غوص في متن الشاعرة الروسية صدر للشاعر والمترجم إدريس الملياني كتاب “توربينا.. أشعار من مدونة حياتي ”، عن منشورات دائرة الثقافة بالشارقة ضمن سلسلة “ترجمات”. ويشكل الإصدار الجديد للشاعر والمترجم إدريس الملياني، “توربينا”، إطلالة على شاعرة روسية استثنائية، التي بدأت في كتابة القصائد وهي في سن الرابعة. لقدأكمل القراءة »
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