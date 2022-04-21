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تذاكر الرجاء والوداد… اللعب بالنار
“كازا إفنت” تتفنن في تعذيب جماهير الفريقين وسلطات البيضاء تفرض البيع عبر الأنترنت ومطالب بإقالة الجواهري تدخلت سلطات البيضاء، أمس (الأربعاء)، لإيقاف الاحتقان والفوضى اللذين عرفتهما عملية بيع تذاكر فريقي الوداد والرجاء الرياضيين، بعد طرحها من قبل شركة “كازا إفنت” للبيع في وكالات لتسهيل المعاملات المالية والإلكترونية، إذ فرضت العودةأكمل القراءة »
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