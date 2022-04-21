الأولى
وهبي ينهي “الابتزاز” بملفات المنتخبين
أشاد رؤساء جماعات، هم في الآن نفسه، مستشارون برلمانيون، عانوا كثيرا مع بعض العناصر، التي تنشط في جمعيات تعنى بحماية المال العام، بموقف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي أعلن وفاة ما أسماه “الابتزاز” بملفات جرائم الأموال. ورفض وهبي، الذي كان يتحدث أمام أعضاء مجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، تدخلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا