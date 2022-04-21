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اذاعة وتلفزيون

جزائريون يسرقون “لكوبل”

منذ 49 ثانية
محاولاتهم للسطو على كل ما هو مغربي وصلت إلى أشهر سلسلة مغربية بعدما جرب جزائريون السطو على التراث المغربي، ونسبوا القفطان لهم و”الكسكس” و”الطاجين” وأشياء أخرى، طالت عمليات السطو الإنتاجات الوطنية، وسرقوا فكرة سلسلة “لكوبل”، التي تعد من أشهر الأعمال التلفزيونية، من توقيع حسن الفذ ودنيا بوطازوت.  وشرعت قناة جزائريةأكمل القراءة »


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منذ 49 ثانية
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