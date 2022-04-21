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اذاعة وتلفزيون

“نتفليكس” تدعم المخرجة أسماء المدير

منذ دقيقة واحدة
أعلنت منصة “نتفليكس” عن أسماء المخرجات والمنتجات العربيات الخمس اللواتي حصلن على منحة نقدية لمرة واحدة، بهدف دعم أعمالهن الوثائقية والروائية. وجاءت هذه الخطوة كجزء من صندوق “نتفليكس” لدعم المواهب الإبداعية، بالتعاون مع الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق). وتم اختيار فيلم “كذب أبيض” للمخرجة والمنتجة المغربية أسماء المدير ضمن فئةأكمل القراءة »


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