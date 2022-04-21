اذاعة وتلفزيون
“نصف قمر” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة جديدة من المسلسل “نصف قمر” للمخرجة جيهان البحار. ويحكي “نصف قمر”، قصصا فرعية تسير في مناح درامية في محاولة للإجابة عن ماهية شعور الحب، وهل هو شعور نبيل مستقل، أم أنه مرتبط بالعلاقات العائلية؟ ويشارك في مسلسل “نصف قمر”، الذيأكمل القراءة »
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