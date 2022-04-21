fbpx
اذاعة وتلفزيون

“نصف قمر” على “الأولى”

منذ 41 ثانية
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة جديدة من المسلسل “نصف قمر” للمخرجة جيهان البحار.  ويحكي “نصف قمر”، قصصا فرعية تسير في مناح درامية في محاولة للإجابة عن ماهية شعور الحب، وهل هو شعور نبيل مستقل، أم أنه مرتبط بالعلاقات العائلية؟ ويشارك في مسلسل “نصف قمر”، الذيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 41 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة