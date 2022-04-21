ملف الصباح
“كارطا”… متنفس “المقطوعين”
تلعب في المنازل والمقاهي وفوق السطوح وعلى تطبيقات الهواتف لعب الورق أو “كارطا” في رمضان له طقوس خاصة، ربما تنافس في صرامتها حتى الطقوس الدينية، إذ لها توقيت وأماكن خاصة ومحددة، سيما أنها وسيلة “المقطوعين”، وعلى رأسهم مدمنو الخمور، للبحث عن وسيلة تسليهم إلى حين نهاية رمضان. لم يلق الورقأكمل القراءة »
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