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ملف الصباح

“كارطا”… متنفس “المقطوعين”

منذ 25 ثانية
تلعب في المنازل والمقاهي وفوق السطوح وعلى تطبيقات الهواتف لعب الورق أو “كارطا” في رمضان له طقوس خاصة، ربما تنافس في صرامتها حتى الطقوس الدينية، إذ لها توقيت وأماكن خاصة ومحددة، سيما أنها وسيلة “المقطوعين”، وعلى رأسهم مدمنو الخمور، للبحث عن وسيلة تسليهم إلى حين نهاية رمضان. لم يلق الورقأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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