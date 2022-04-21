حوادث
إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات بالحسيمة
أحبطت دورية تابعة للبحرية الملكية العاملة بسواحل الحسيمة، أخيرا، محاولة للتهريب الدولي للمخدرات بشاطئ «بومهدي « التابع للجماعة الترابية وقيادة إزمورن بإقليم الحسيمة. وحسب مصدر مطلع فإن سيارة خفيفة كانت محملة بكمية من المخدرات قدر وزنها بحوالي طن و200 كيلوغرام، تخلى عنها سائقها ومرافقه، مباشرة بعد أن داهمتهما الدورية سالفةأكمل القراءة »
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