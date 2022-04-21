fbpx
بانوراما

وصفات كراميلا

منذ دقيقتين
كروكيت بالمعكرونة المقادير: كأسان من المعكرونة لتحضير البيشاميل: كأسان من الحليب ملعقة من الدقيق ملعقة من الزبدة ملح وفلفل أسود 2 ملاعق جبن اختياري طريقة التحضير نضع في طنجرة بها ماء مغلى والقليل من الزيت والملح المعكرونة ونتركها تنضج لمدة 10 دقائق. نضع الزبدة والدقيق في مقلاة على النار ونمزجأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة