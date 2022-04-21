بانوراما
وصفات كراميلا
كروكيت بالمعكرونة المقادير: كأسان من المعكرونة لتحضير البيشاميل: كأسان من الحليب ملعقة من الدقيق ملعقة من الزبدة ملح وفلفل أسود 2 ملاعق جبن اختياري طريقة التحضير نضع في طنجرة بها ماء مغلى والقليل من الزيت والملح المعكرونة ونتركها تنضج لمدة 10 دقائق. نضع الزبدة والدقيق في مقلاة على النار ونمزجأكمل القراءة »
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