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الرياضة

الجامعة تحسم برنامج الأسود

منذ 10 دقائق
تراجعت عن الاستعداد بالبحرين أو الإمارات بسبب ضيق الوقت فضلت إدارة الجامعة الدوحة للتحضير لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبل. وكشفت مصادر مطلعة أن الجامعة حسمت في اختيار الدوحة للاستعداد لكأس العالم، بتنسيق مع الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، حتىأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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