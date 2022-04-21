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بانوراما

عون سلطة يمارس الجنس في مكتبه

منذ دقيقة واحدة
جرائم طريفة 3 مداهمة أمنية ضبطته متلبسا بمواقعة عشيقته وهو في حالة سكر طافح “الجرائم فيها وفيها” عبارة ستحيلنا على أن هناك شيئا ما يميز الأفعال الإجرامية عن مثيلاتها، وهو ما سنحاول التطرق إليه عبر حلقات تكشف الجانب الطريف منها، الذي يعرف في موروثنا الشعبي ب”كثرة الهم كضحك”. في هذهأكمل القراءة »


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