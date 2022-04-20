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أجانب لغسل أموال مشاهير

منذ ساعتين
فجرتها واقعة اعتقال هندي مطلوب بفرنسا ورياضيون دوليون سقطوا في الفخ كشفت معطيات حصرية حصلت عليها “الصباح” عن سقوط رياضيين دوليين ورجال أعمال ضحايا احتيال، من قبل أجانب، اختاروهم وجهة لغسل الأموال باستثمارها في مجالات السياحة والرياضة وبيع السيارات الفارهة، قبل أن يجدوا أنفسهم في ورطة أخرى قد تعصف بهمأكمل القراءة »


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