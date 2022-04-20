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الرياضة

العصب ترضخ لتعليمات الجامعة

منذ ساعتين
العصبة الاحترافية تعقد جمعها في 20 يونيو وعصبة الهواة قبلها بيومين أعلنت العصبة الوطنية الاحترافية عقد جمعها العام العادي السنوي في 20 يونيو المقبل، انطلاقا من الرابعة عصرا بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وقررت العصبة الاحترافية في اجتماعها المذكور تعميم تطبيق الفصل 105 من مدونة التأديب، ليشمل أيضاأكمل القراءة »


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