حوادث
اعتقال سارقي مؤسسة تعليمية بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة الفضائية بولاية أمن فاس، على النيابة العامة باستئنافية المدينة، خمسة أشخاص، بينهم حدثان عمرهما 15 سنة، لسرقتهم تجهيزات من مؤسسة تعليمية تسلل بعضهم إليها، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي استمع إليهم ابتدائيا وأخر استنطاقهم تفصيليا. وتتراوح أعمارهم بين 15 سنة و42، ومنهم تجار اشتروا المسروق،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا