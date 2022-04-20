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حوادث

اعتقال سارقي مؤسسة تعليمية بفاس

منذ ساعة واحدة
أحالت المصلحة الولائية للشرطة الفضائية بولاية أمن فاس، على النيابة العامة باستئنافية المدينة، خمسة أشخاص، بينهم حدثان عمرهما 15 سنة، لسرقتهم تجهيزات من مؤسسة تعليمية تسلل بعضهم إليها، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي استمع إليهم ابتدائيا وأخر استنطاقهم تفصيليا. وتتراوح أعمارهم بين 15 سنة و42، ومنهم تجار اشتروا المسروق،أكمل القراءة »


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