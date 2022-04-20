حوادث
الحبس لجانح أهان القضاء بالجديدة
أدانته المحكمة من أجل تحقير هيأة ينظمها القانون وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة أربعيني توبع في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنحة إهانة هيأة ينظمها القانون وحكم عليه ب 6 أشهر حبسا نافذا. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر المصلحةأكمل القراءة »
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