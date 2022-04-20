fbpx
وطنية

شراكة‭ ‬لتطوير‭ ‬المنتوج‭ ‬السياحي

منذ ساعتين
جانب من لقاء توقيع الاتفاقية (خاص)
المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬للسياحة‭ ‬والكونفدرالية‭ ‬الوطنية‭ ‬يلتزمان‭ ‬بتطوير‭ ‬عروض‭ ‬ملائمة‭ ‬للمحليين وقع‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬للسياحة‭ ‬والكونفدرالية‭ ‬الوطنية‭ ‬للسياحة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬مشترك،‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجوانب‭ ‬المحددة‭ ‬للانطلاقة،‭ ‬والمتعلقة‭ ‬أساسا‭ ‬بجاذبية‭ ‬القطاع‭ ‬والسياحة‭ ‬الداخلية‭ ‬والابتكار‭. ‬ واعتبر‭ ‬عادل‭ ‬الفقير،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬للسياحة،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬الانطلاقة‭ ‬الحقيقية‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة