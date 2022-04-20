وطنية
شراكة لتطوير المنتوج السياحي
المكتب الوطني المغربي للسياحة والكونفدرالية الوطنية يلتزمان بتطوير عروض ملائمة للمحليين وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة على اتفاق مشترك، الأول من نوعه، يتعلق بالجوانب المحددة للانطلاقة، والمتعلقة أساسا بجاذبية القطاع والسياحة الداخلية والابتكار. واعتبر عادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة، قائلا إن الانطلاقة الحقيقيةأكمل القراءة »
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