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مجتمع

سوق الصالحين يستنفر اليعقوبي

منذ 26 ثانية
كلف الملايير ولم يفتح في وجه التجار منذ سنتين يسابق محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الزمن لتفادي غضبة ملكية ثانية، بسبب تعثر فتح سوق “الصالحين” الذي كلف الملايير من السنتيمات، في وجه التجار بمقاطعة تابريكت بسلا، بعد مرور سنتين على انتهاء أشغال البناء، وترتيب قوائم المستفيدين من خدماته،أكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية
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