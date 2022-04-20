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مجتمع

إضراب بالتعاون الوطني

منذ 24 ثانية
قرر التنسيق النقابي داخل قطاع التعاون الوطني التصعيد، احتجاجا على عدم تجاوب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع مطلب الحوار، وتماطل إدارة مؤسسة التعاون الوطني في فتح حوار جدي مسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة. وقررت النقابات خوض إضراب وطني يوم 19 ماي المقبل، يشمل مؤسسة التعاون الوطني مركزيا وترابيا، ومختلفأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية
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