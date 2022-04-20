مجتمع
فك العزلة عن المطارات الصغرى
وضع المكتب الوطني للمطارات رهن إشارة شركات الطيران التي ترغب في إحداث خطوط جوية جديدة من وإلى مختلف المحطات الجوية، ضمنها مطار بني ملال، شروطا تحفيزية، تتمثل في تمكينها من تخفيضات مشجعة تهم الرسوم المتعلقة بالمسافرين والهبوط والاقتراب. جاء ذلك، تجاوبا مع سؤال تقدمت به الاستقلالية خديجة الزومي، عضو الفريقأكمل القراءة »
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