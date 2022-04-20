الرياضة
“فيفا” يلزم الأندية بتسريح لاعبيها في 14 نونبر
وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم دورية إلى جميع الاتحادات المشاركة في نهائيات كاس العالم، المقرر إجراؤها بقطر خلال الفترة بين 21 نونبر و8 دجنبر المقبلين، يخبرها بأن 14 نونبر المقبل آخر أجل لالتحاق اللاعبين المحترفين بمنتخباتهم. وعلمت «الصباح»، أن الاتحاد الدولي «فيفا» أشعر الاتحادات 32 المشاركة في مونديال قطر، أنهاأكمل القراءة »
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