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الرياضة

مؤشرات مطمئنة على حالة بانون

منذ دقيقة واحدة
يعرض على طبيب الأهلي لتحديد موعد استئناف التداريب يتابع الطاقم الطبي للأهلي المصري، تطورات حالة الدولي المغربي بدر بانون، الذي يغيب عن الميادين، منذ يناير الماضي، بسبب تداعيات كورونا. وحسب مصادر إعلامية مصرية، فإن المؤشرات الأولية مطمئنة والنتائج الأولية للفحوصات جاءت مبشرة، وأن موعد عودة اللاعب للملاعب اقترب، وهو ماأكمل القراءة »


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