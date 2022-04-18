fbpx
وطنية

اتساع‭ ‬جبهة‭ ‬المطالبين‭ ‬بتسقيف‭ ‬المحروقات

منذ 18 ثانية
اتسعت‭ ‬جبهة‭ ‬المطالبين‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬تحرير‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ومختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬ألهبت‭ ‬جيوب‭ ‬المغاربة‭.‬ والتحق‭ ‬حزب‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬وفريقه‭ ‬البرلماني،‭ ‬بباقي‭ ‬مكونات‭ ‬المعارضة‭ ‬والنقابات،‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬مقترحات‭ ‬القوانين،‭ ‬في‭ ‬الموضوع،‭ ‬وترافعت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تدخل‭ ‬حكومي‭ ‬مستعجل‭ ‬لمواجهة‭ ‬الغلاء‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة