وطنية
اتساع جبهة المطالبين بتسقيف المحروقات
اتسعت جبهة المطالبين بإعادة النظر في قرار تحرير أسعار المحروقات، في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية ومختلف الخدمات التي ألهبت جيوب المغاربة. والتحق حزب الحركة الشعبية وفريقه البرلماني، بباقي مكونات المعارضة والنقابات، التي تقدمت بالعديد من مقترحات القوانين، في الموضوع، وترافعت من أجل تدخل حكومي مستعجل لمواجهة الغلاء الذيأكمل القراءة »
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