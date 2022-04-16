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وطنية

864 ألف شخص سقطوا في الفقر والهشاشة

منذ ساعتين
تسببت الجائحة في توسيع دائرة الفقر والهشاشة، إذ ارتفع معدل الفقر من 1.7 في المائة ( ما يناهز 612 ألف شخص) خلال 2019، إلى 2.5 في المائة (900 ألف نسمة) أثناء الحجر خلال 2020، ما يعني أن ما لا يقل عن 288 ألف فرد سقطوا في دوامة الفقر. وانتقل معدلأكمل القراءة »


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