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حوادث

هجوم مسلح على مسجد

منذ ساعة واحدة
ارتباك في صلاة التراويح بقلعة السراغنة بعد مطاردة جانح لضحيته عاش مرتادو مسجد بقلعة السراغنة، مساء أول أمس (الخميس)، لحظات رعب حقيقي بعد تعرض قاعة الصلاة لهجوم مسلح من قبل جانح. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المصلين الذين كانوا في لحظات خشوع خلف الإمام لأداء الركعة الأولى من صلاة التراويح بمسجدأكمل القراءة »


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