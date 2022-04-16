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حوادث

تزوير الأوراق المالية يورط شبابا

منذ ساعة واحدة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بزايو، زوال الثلاثاء الماضي، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و21، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول. وحسب مصادر «الصباح»، تم افتضاح أنشطة المشتبه فيهم، بعد أن باشرت مصالح الشرطة بزايو بحثا قضائيا على خلفية شكاياتأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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