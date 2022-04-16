حوادث
تزوير الأوراق المالية يورط شبابا
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بزايو، زوال الثلاثاء الماضي، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و21، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول. وحسب مصادر «الصباح»، تم افتضاح أنشطة المشتبه فيهم، بعد أن باشرت مصالح الشرطة بزايو بحثا قضائيا على خلفية شكاياتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا