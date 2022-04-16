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اذاعة وتلفزيون

“فتح الأندلس”… جدل ملغوم

منذ ساعتين
صناع المسلسل شككوا في نوايا منتقديه ومصدر من الشركة نفى أن يكون وثائقيا فتح “فتح الأندلس” باب الجدل على مصراعيه، وأثار نقاشا حادا، سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل بعض المغاربة، ليذهب الأمر إلى حد المطالبة بوقف عرضه، ووضع شكاية ضده. وشككت مصادر مقربة من صناع العمل التلفزيوني، والذيأكمل القراءة »


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