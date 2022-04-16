اذاعة وتلفزيون
“رمضانيات النون والفنون” بالفقيه بنصالح
يستضيف إقليم الفقيه بن صالح من 18 إلى 24 ابريل الجاري، فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى “رمضانيات النون والفنون”، تحت شعار “الفن في رمضان إيقاع روحاني وإبداع ثقافي”. هذه التظاهرة الرمضانية الثقافية والفنية المتنوعة، تنظمها فرقة مسرح النون والفنون الفقيه بن صالح، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبشراكة معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا