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“رمضانيات النون والفنون” بالفقيه بنصالح

منذ ساعتين
يستضيف إقليم الفقيه بن صالح من 18 إلى 24 ابريل الجاري، فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى “رمضانيات النون والفنون”، تحت شعار “الفن في رمضان إيقاع روحاني وإبداع ثقافي”. هذه التظاهرة الرمضانية الثقافية والفنية المتنوعة، تنظمها فرقة مسرح النون والفنون الفقيه بن صالح، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبشراكة معأكمل القراءة »


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