حوادث
تفكيك شبكة الأسلاك النحاسية بالبيضاء
أطاحت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، الأربعاء الماضي، بأربعة أشخاص ينتمون إلى شبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الهاتفية النحاسية المخصصة للبنية التحتية لشبكة الاتصالات. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الموقوفين الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و37، ضمنهم مستخدم بشركة للمناولة، تم إيقافهم فيأكمل القراءة »
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