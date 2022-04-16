fbpx
حوادث

تفكيك شبكة الأسلاك النحاسية بالبيضاء

منذ ساعة واحدة
أطاحت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، الأربعاء الماضي، بأربعة أشخاص ينتمون إلى شبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الهاتفية النحاسية المخصصة للبنية التحتية لشبكة الاتصالات. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الموقوفين الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و37، ضمنهم مستخدم بشركة للمناولة، تم إيقافهم فيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة