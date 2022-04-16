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الكوشي … مزمار من ذهب

منذ ساعتين
ابن آسفي أحيى مناطق ظلت مهمشة وأعاد الاعتبار والهيبة للقراءة المغربية يحق لآسفي أن تفتخر بالشيخ والمقرئ العيون الكوشي، كما افتخرت وظلت تفتخر بأبنائها الذين أبدعوا في مجالات عديدة، سواء في الأدب والتاريخ والسياسة وفن العيطة والرياضة وصناعة الخزف، بل هناك رموز بصمت بأحرف من ذهب على تاريخ المغرب، منأكمل القراءة »


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