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الصباح الفني

مهرجان‭ ‬خريبكة‭ ‬للسينما‭ ‬الإفريقية‭ ‬نهاية‭ ‬ماي

منذ ساعتين
ملصق‭ ‬التظاهرة‭(‬خاص‭)‬
حددت‭ ‬مؤسسة‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للسينما‭ ‬الإفريقية‭ ‬بخريبكة،‭ ‬موعد‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ (‬22‭) ‬لمهرجانها‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬28‭ ‬ماي‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬يونيو‭ ‬الجاريين‭.‬ وكشفت‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬عن‭ ‬جديد‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬بإعلانها‭ ‬إحداث‭ ‬مسابقة‭ ‬خاصة‭ ‬بالأفلام‭ ‬الوثائقية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭ ‬الطويلة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬أسماء‭ ‬سينمائيين‭ ‬أفارقة‭ ‬من‭ ‬السينغال‭ ‬والمغرب‭أكمل القراءة »


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