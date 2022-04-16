الصباح الفني
مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية نهاية ماي
حددت مؤسسة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة، موعد الدورة الثانية والعشرين (22) لمهرجانها السنوي في الفترة ما بين 28 ماي إلى 4 يونيو الجاريين. وكشفت الجهة المنظمة عن جديد هذه الدورة بإعلانها إحداث مسابقة خاصة بالأفلام الوثائقية، إلى جانب مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وإطلاق أسماء سينمائيين أفارقة من السينغال والمغربأكمل القراءة »
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