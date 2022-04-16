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القصطالي‭ … ‬معشوق‭ ‬المصلين‭ ‬بالمحمدية

منذ ساعتين
محمد‭ ‬القصطالي
تتعلق‭ ‬قلوب‭ ‬المغاربة‭ ‬بصلاة‭ ‬التراويح،‭ ‬حيث‭ ‬تستقطب‭ ‬آلاف‭ ‬المساجد‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬وبوادي‭ ‬المغرب‭ ‬ملايين‭ ‬المصلين‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬ليلة‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬لأدائها‭. ‬ وفــي‭ ‬مدينة‭ ‬المحمدية،‭ ‬وبالضبط‭ ‬بمسجد‭ ‬الأندلس‭ ‬بجماعة‭ ‬بني‭ ‬يخلف‭ ‬التابعة‭ ‬للنفوذ‭ ‬الترابي‭ ‬لعمالة‭ ‬المحمدية،‭ ‬يستقبل‭ ‬المسجد‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬رجالاً‭ ‬ونساء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬صلاة‭ ‬تراويح‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭أكمل القراءة »


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