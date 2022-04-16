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القصطالي … معشوق المصلين بالمحمدية
تتعلق قلوب المغاربة بصلاة التراويح، حيث تستقطب آلاف المساجد في مدن وبوادي المغرب ملايين المصلين منذ أول ليلة في رمضان لأدائها. وفــي مدينة المحمدية، وبالضبط بمسجد الأندلس بجماعة بني يخلف التابعة للنفوذ الترابي لعمالة المحمدية، يستقبل المسجد المئات من الناس رجالاً ونساء في كل صلاة تراويح خلال شهر رمضان،أكمل القراءة »
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