الرياضة
الأوروغواي يطلب التحضير بالمغرب
تقدم الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم بطلب للجامعة الملكية المغربية، قصد الاستفادة، من مركز محمد السادس، للاستعداد لمونديال قطر 2022. وحدد منتخب الأوروغواي يونيو المقبل موعدا لمعسكره الإعدادي بالمغرب، مع برمجة مباراة ودية ضد الأسود في حال موافقة الجامعة. يشار إلى أن قرعة كأس العالم أوقعت المنتخب الوطني لكرة القدم بالمجموعةأكمل القراءة »
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