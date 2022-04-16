fbpx
الرياضة

الأوروغواي يطلب التحضير بالمغرب

منذ ساعتين
تقدم الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم بطلب للجامعة الملكية المغربية، قصد الاستفادة، من مركز محمد السادس، للاستعداد لمونديال قطر 2022. وحدد منتخب الأوروغواي يونيو المقبل موعدا لمعسكره الإعدادي بالمغرب، مع برمجة مباراة ودية ضد الأسود في حال موافقة الجامعة. يشار إلى أن قرعة كأس العالم أوقعت المنتخب الوطني لكرة القدم بالمجموعةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة