الرياضة
ليون يريد استرجاع ديباي
ذكرت الصحف الفرنسية أن ليون الفرنسي، يرغب في استرجاع الهولندي ميمفيس ديباي، الذي يعاني في برشلونة. ولم تخف الصحافة الفرنسية غضب ديباي من وضعه ب»البارصا»، إذ لم يعد اللاعب الأساسي المهم بالفريق، رغم الهالة التي رافقت انتقاله للفريق الكاتالوني. وأبدى ليون رغبته في استعادة ديباي، بقيمة مالية منخفضة، من أجلأكمل القراءة »
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