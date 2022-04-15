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الرياضة

الرجاء مهدد بالمنع من الكأس العربية

منذ 4 ساعات
المنافسة ستجرى بأبها والطائف في شتنبر والجامعة تعتمد المولودية الوجدية يواجه الرجاء الرياضي خطر منعه من المشاركة في الكأس العربية التي ستنطلق في شتنبر المقبل، حسب قرار الاتحاد العربي للعبة في اجتماعه أول أمس (الأربعاء) بجدة. ووقع اختيار الاتحاد العربي على الرجاء، بالنظر إلى أنه حامل اللقب، إضافة إلى قاعدتهأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات
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