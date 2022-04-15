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الرياضة

“ليزمو” يبخر حلم بني ملال

منذ 4 ساعات
بنمسعود يصف الفوز بالثمين وفطور جماعي للمشجعين سجل الاتحاد الاسلامي الوجدي فوزا ثمينا على ضيفه رجاء بني ملال، أول أمس (الأربعاء)، بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما، بالملعب البلدي بوجدة، لحساب الدورة ال 24 من البطولة الوطنية القسم الثاني. وارتقى الاتحاد الاسلامي الوجدي عقب هذا الفوز الى المركز 13 بمجموعأكمل القراءة »


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