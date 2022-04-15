بانوراما
احذروا الإغماء أثناء الصيام
الدكتور لهمام قال إن تكراره يفرض استشارة الطبيب والإجهاد من أسبابه قال الدكتور أمين لهمام، اختصاصي في الطب الرياضي وفقدان الوزن ودعم المصابين بأمراض مزمنة والحد من التوتر، إن التعرض للإغماء أثناء الصيام، له أسباب متعددة. وأضاف لهمام، في حوار مع “الصباح”، أن من سبق أن تعرض للإغماء، مطالب بإجراء بعضأكمل القراءة »
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