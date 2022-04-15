الرياضة
حركاس والبكاري يلتحقان بالرجاء
إدارة الفريق نجحت في تمديد صلاحية جوازيهما والجدل مستمر نجحت إدارة الرجاء في إعداد جواز سفر للمدافع جمال حركاس، لتمكينه من السفر إلى مصر، لخوض مباراة الأهلي، غدا (السبت)، لحساب ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال. كما تمكنت الإدارة من تمديد صلاحية جواز سفر محمد البكاري، مساعد المدرب، الذي تمكن منأكمل القراءة »
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