الرياضة
مسلسل أكرم والناصري يصل النهاية
الرئيس السابق رفع الحجز عن شركة النادي رفع عبد الإله أكرم، الرئيس السابق للوداد، الحجز عن أسهم الشركة الرياضية للفريق الأحمر. وذكر مصدر مطلع أن اجتماعا جمع أكرم بالرئيس الحالي سعيد الناصري، خلص إلى التوصل إلى اتفاق حول كيفية استخلاص ديون الرئيس السابق، المحددة في 270 مليونا، حسب ما قضتأكمل القراءة »
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