الرياضة
جدل يسبق ديربي الكأس
تضارب حول النسبة التي سيخصصها الوداد لجماهير الرجاء أثارت نسبة حضور جماهير الرجاء في ديربي كأس العرش، الذي يجمع فريقها بالوداد، لحساب دور ربع نهائي المنافسة، جدلا واسعا بين الجماهير البيضاوية. وتطالب الجماهير الرجاوية باقتسام مدرجات ملعب محمد الخامس بالتساوي، مع نظيرتها الودادية، في حين يرى الجمهور الأحمر، أن منأكمل القراءة »
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